Progetto 'Piccole guide crescono', scalare le montagne nel rispetto della natura

Nasce ‘Piccole Guide Crescono’, un libro dedicato ai bambini della scuola primaria che, attraverso il racconto del giovane stambecco Ibex, fornisce ai piccoli lettori le nozioni base per approcciare alla montagna con rispetto e consapevolezza. Riconoscere i sentieri e le piante commestibili, imparare ad arrampicarsi sulle rocce o a scalare una parete. E ancora, prepararsi all’escursione con tutto l’occorrente necessario, dagli scarponi alla merenda, dalla borraccia al kit di emergenza. La montagna richiama sempre più famiglie con bambini, complice l’aumento delle temperature che porta a preferire esperienze in alta quota. Il manuale scritto da Camilla M. Anselmi e illustrato da Valentina Cascio, è realizzato in collaborazione con il Corpo Guide Alpine di Alagna Valsesia e i Centri Commerciali del Gruppo Scci - Euroma2, Aprilia2, San Martino2 (Novara) e Adriatico2 (Portogruaro). “Proseguendo le nostre iniziative dedicate agli studenti della scuola primaria, siamo lieti di presentare ‘Piccole Guide Crescono’ - afferma Davide Maria Zanchi, Presidente Euroma2 - Conoscere la montagna significa amarla e affrontarla responsabilmente e questo manuale si propone di farne conoscere gli importanti valori fin dalla giovane età. Ci auguriamo che questo volume possa essere d’aiuto a tutti i bambini nell’apprezzare, amare ed affrontare sempre con la dovuta cautela la montagna, trasformando ogni escursione in un’avventura sicura e istruttiva”.

“Lo scopo del progetto è far conoscere ai bambini l’aspetto culturale e naturalistico della montagna, la fauna, la flora, le abitudini di chi ci vive e lavora - spiega Andrea Enzio, presidente del Corpo Guide Alpine di Alagna Valsesia - I racconti di montagna, soprattutto per i piccoli che vivono in città, possono stimolare delle curiosità e allo stesso tempo sono informazioni utili per intraprendere una gita o uno sport in quegli ambienti. Negli ultimi anni c’è molta più propensione per le attività outdoor e, nello specifico, ci sono più bambini e ragazzi che frequentano corsi di avvicinamento all’arrampicata. In città come Roma sono state aperte palestre dove si può praticare l’arrampicata tutto l’anno, organizzazioni, guide, scuole propongono attività di avvicinamento all’arrampicata e alla montagna in generale per tutte le fasce d’età, l’età consigliata è a partire dai 5-6 anni, prima i bambini non arrivano agli appigli e si possono distrarre".

"L’arrampicata è uno sport molto valido per lo sviluppo fisico e psicofisico, i movimenti coinvolgono tutto il corpo, braccia, gambe, addominali, schiena, collo e si stimola il ragionamento: i bambini devono imparare a guardare dove mettere le mani e i piedi e capire come arrivare in cima. Oltre alla forza muscolare devono usare anche la testa, devono concentrarsi per raggiungere l’obiettivo. Parliamo di uno sport individuale che però richiede un gioco di squadra, aiuta ad acquisire fiducia nel prossimo perché si scala legati a un compagno, a prendersi cura dell’altro e a superare la paura del vuoto. Inoltre aiuta anche a migliorare l’equilibrio. E’ uno sport completo, che negli ultimi anni ha raggiunto un importante obiettivo attraverso il riconoscimento come disciplina olimpica”.

La conoscenza della montagna passa, infatti, anche per gli sport. L’arrampicata sportiva, che negli ultimi anni sta riscuotendo un grande interesse soprattutto tra i bambini, nasce come un gioco. Nelle pareti di una palestra ci si arrampica su appigli colorati di diversa forma, uno sale e l’altro tiene la corda. Poi si passa a scalare all’aperto, nell’ambiente naturale: la falesia. Un allenamento che riproduce uno schema motorio di base dell’uomo, un’abilità intrinseca, che riserva grandi benefici per il corpo e per la mente.

L’opuscolo ‘Piccole Guide Crescono’ punta proprio a questo: favorire nei bambini la conoscenza della corretta e sicura frequentazione della montagna e dei suoi ambienti, tramandando alle nuove generazioni un patrimonio culturale di valori sportivi e ambientali. Lo stambecco Ibex, protagonista della guida, conduce infatti i piccoli lettori ad apprendere come vestirsi adeguatamente, interpretare la segnaletica, organizzare uno zaino per un’escursione o per recarsi in falesia, verificare e rispettare le indicazioni meteo e prepararsi per ogni evenienza. La guida sarà distribuita gratuitamente agli alunni della Scuola Primaria dei territori in cui sono presenti i Centri Commerciali: Roma, Aprilia (Latina), Novara e Portogruaro (Venezia).