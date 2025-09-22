circle x black
Cerca nel sito
 

Deltaplano su manifestazione pro-Gaza a Calenzano, è polemica: "Riferimento ad attacco del 7 ottobre di Hamas" - Video

L'associazione Italia-Israele di Firenze: "Nel giorno del massacro scesero anche dal cielo con questi velivoli"

Un frame del video diffuso sui social
Un frame del video diffuso sui social
22 settembre 2025 | 17.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Un deltaplano sorvola i manifestanti pro-Gaza a Calenzano in provincia di Firenze, accolto dagli applausi della folla. Il video, diffuso da un'attivista con la didascalia 'Do you remember?', ha immediatamente suscitato la reazione indignata dell'associazione Italia-Israele di Firenze, che si dice "sgomenta" per quanto accaduto oggi, lunedì 22 settembre, durante la manifestazione Pro Pal, svoltasi alle porte di Firenze. La protesta ha radunato circa duemila partecipanti.

Emanuele Cocollini, presidente dell'Associazione Italia-Israele Firenze, ha commentato: "Quanto accaduto a Calenzano lascia sgomenti. Innalzare in volo un deltaplano in una manifestazione filo-palestinese, tra applausi e cori che invocano 'Palestina libera dal fiume al mare', non è un gesto folkloristico, ma un richiamo diretto agli attentati terroristici con cui Hamas il 7 ottobre ha massacrato e rapito centinaia di creature innocenti, scendendo anche dal cielo con i deltaplani. Un simile atto non solo offende la memoria delle vittime, ma trasmette un messaggio di esaltazione della violenza. È dovere di tutti – istituzioni, società civile e forze politiche – prendere le distanze con chiarezza da chi trasforma il terrorismo in spettacolo". "Non ci può essere ambiguità: richiamare simboli di morte significa giustificare l'orrore. Firenze e la Toscana meritano ben altri messaggi, fondati sul rispetto e sulla convivenza, non sulla glorificazione del terrorismo", ha concluso Cocollini.

Studenti israeliani: "Organizzazioni Pro Pal quinte colonne del terrorismo"

"I giovani palestinesi di Firenze hanno inneggiato alla strage del Nova Festival con una storia vergognosa, pubblicata sul loro account Instagram: si vedono i parapendii, gli stessi usati dai terroristi per arrivare sul luogo dell'attacco, dopodiché hanno ucciso, torturato e stuprato, rapito ragazzi e ragazze che erano lì a ballare" scrive in una videodenuncia, pubblicata sui social dagli Studenti per Israele. "I triangoli rovesciati, che pure si vedono nella storia, sono invece un simbolo tipico di Hamas, usato per indicare gli obiettivi da colpire. E la frase scritta non lascia nessun dubbio sulla commemorazione. Questo è lo sciopero di oggi. Queste sono le organizzazioni pro Pal presenti in Italia: delle vere e proprie quinte colonne del terrorismo, contro cui le istituzioni dovrebbero intervenire".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
deltaplano manifestazione pro Gaza deltaplano firenze deltaplano firenze pro gaza deltaplano firenze oggi
Vedi anche
News to go
Scontri ai cortei per Gaza: guerriglia a Milano, caos in tangenziale a Bologna - Video
News to go
Rifiuti, in arrivo il bonus Tari: come funziona
Manifestazione per Gaza a Milano, passeggeri bloccati alla Stazione Centrale - Video
Corteo per Gaza a Milano, bruciata bandiera Usa vicino al consolato americano - Video
News to go
Italia in piazza per Gaza, sciopero e manifestazioni oggi
Charlie Kirk, la moglie Erika: "Perdono il killer" - Video
News to go
Coldiretti: con dazi agevolati import riso da Asia quintuplicato
News to go
Imu, nel 2024 gettito da 16,9 miliardi di euro
Salvini infiamma Pontida sulla difesa dei valori occidentali, la videonews dai nostri inviati - Video
Lazio-Roma 0-1, cori e abbracci alla fine del derby: tifosi giallorossi esultano fuori dallo stadio - Video
Trump, l'insulto a Biden 'figlio di put...': "Niente compassione per lui" - Video
Lega, Bossi firma la 'Carta della Lombardia': "Stesso spirito continua a guidare nostra battaglia" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza