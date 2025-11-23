circle x black
Napoli, donna accoltellata a Qualiano: arrestato l'ex compagno

Si tratta di un 29enne già denunciato in passato dalla vittima per maltrattamenti e poi sottoposto ai domiciliari con braccialetto

Carabinieri (Fotogramma)
23 novembre 2025 | 10.06
Redazione Adnkronos
Un arresto nell'ambito delle indagini sul caso della donna di 35 anni ferita a coltellate ieri sera nel parco Cerqua a Qualiano (Napoli). Nella notte i carabinieri della sezione radiomobile hanno arrestato per evasione e tentato omicidio un 29enne che era ai domiciliari.

Grazie alla testimonianza della vittima e all’analisi delle immagini di videosorveglianza, i militari sono risaliti all'uomo. Secondo una ricostruzione dei carabinieri, si tratterebbe dell’ex compagno, già denunciato in passato dalla vittima per maltrattamenti e poi sottoposto ai domiciliari con braccialetto. Il 29enne è stato arrestato ed è ora in carcere. La donna ferita è stata portata in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita.

