Il PlayStation Network è down. Il PSN ha smesso di funzionare oggi 24 febbraio nel tardo pomeriggio italiano, bloccando di fatto l'universo PlayStation e i gamer online. Il sito Downdetector segnala un'impennata delle segnalazioni di problemi e disservizi. Il PSN è un servizio web che consente di sfidare giocatori online e dà accesso ad una lunga serie di servizi. Per utilizzare il PSN è indispensabile un account gratuito, mentre alcuni servizi sono riservati ad utenti che pagano. Lo stop condiziona tutte le attività che richiedono una connessione e blocca di fatto ogni console, dalla PS5 in giù.