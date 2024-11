Una discussione per una precedenza si è trasformato in un pestaggio con un 48enne finito in Rianimazione. È successo il 23 ottobre a Quartu Sant’Elena, nella Città metropolitana di Cagliari. L’uomo è stato selvaggiamente picchiato da due fratelli di 18 e 17 anni che hanno continuato a infierire su di lui mentre si trovava a terra privo di sensi. Dalla sua auto assisteva impotente al pestaggio la moglie, affetta da una grave patologia, che ha dato l’allarme al 112.

Le indagini hanno portato i carabinieri ad arrestare il 18enne, che ora si trova ai domiciliari a Quartu col braccialetto elettronico. Per il fratello 17enne è arrivato il provvedimento per il trasferimento in una comunità per minori. Il 48enne era stato trasferito in ospedale col codice rosso e dopo poco più di un mese si trova ancora ricoverato in Rianimazione.