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Quintavalle (Fiaso): "Con approccio One Health guardiamo alla salute nel suo insieme"

'Accordo con One Health Foundation per definire i requisiti di accreditamento - Al centro la salute umana, animale e ambientale, insieme a formazione professionisti del futuro'

Giuseppe Quintavalle - Adnkronos
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29 ottobre 2026 | 13.26
Redazione Adnkronos
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"Oggi firmiamo un accordo tra One Health Foundation e la Fiaso con il quale stabiliamo quali sono i requisiti e i parametri minimi per l'accreditamento One Health. Vuol dire che non ci interessiamo soltanto di un segmento della salute, come abbiamo fatto finora, ma guardiamo la salute nell'insieme (animale, umana e ambientale), che vuol dire prestare attenzione alle filiere alimentari, al clima, all'ambiente, alle infezioni trasmissibili, senza dimenticare la prevenzione primaria e quella secondaria". Lo ha detto Giuseppe Quintavalle, presidente di Fiaso (Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere), intervenendo al ministero della Salute durante un convegno nazionale dedicato all'approccio One Health. Nel corso dell'evento sono stati consegnati gli attestati di certificazione alle organizzazioni che adottano azioni per tutelare la salute umana, animale e ambientale.

Per il presidente Fiaso "si tratta di un cambiamento di passo e naturalmente questo però implica che ci sia un'adeguata formazione. Non a caso la Fondazione, di cui io anche faccio parte, ha redatto un curriculum, il Global curriculum One Health, che testimonia quale profilo professionale, quali competenze deve avere il professionista del futuro che vuole intraprendere questo percorso di guida".

Quintavalle sottolinea quindi la necessità di aggiornare le competenze per rispondere alle trasformazioni della medicina e ai cambiamenti ambientali ed epidemiologici. "È ambizioso come cammino, ma non possiamo oggi - con l'età demografica che avanza, le terapie genomiche che ci sono, la nuova medicina di precisione, tutte le situazioni climatiche avverse, tutto quello che sta cambiando anche in termini di patologie - fare finta che non ci siano cambiamenti, e l'approccio One Health serve proprio a riadattare la nostra competenza, il nostro Ssn che è tra i migliori al mondo", conclude.

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