Ramelli, Blocco studentesco 'occupa' scalinata Economia alla Sapienza per ricordarlo

Occupazione simbolica da parte del Blocco studentesco della scalinata della Facoltà di Economia della Sapienza per ricordare Sergio Ramelli a 50 anni dalla sua uccisione a Milano. "Sono passati 50 anni dall'aggressione di Sergio Ramelli da parte di un commando di Avanguardia Operaia: era il 13 marzo 1975 e a Milano andava in scena una delle pagine più infami di quel periodo - scrive l'organizzazione studentesca di Casapound in una nota - Oggi abbiamo occupato la scalinata della Facoltà di Economia con un sit-in pacifico ma deciso. Secondo noi la memoria di Sergio Ramelli e di tutti gli altri studenti assassinati dall'odio comunista, a Milano come a Roma, può essere soltanto quella attiva e militante di chi continua ancora oggi a lottare nelle scuole e nelle università contro un clima ostile. Un clima di tensione alimentato da un antifascismo che ormai ha perso ogni coordinata ideologica e che ha come unico collante l'odio permanente".

"Mentre i collettivi universitari continuano a ripetere gli stessi slogan di cinquant'anni fa, inneggiando alla morte dei fascisti, noi siamo qui per ricordare a tutti che nessuno potrà mai cancellare i loro nomi, né con la violenza né con la repressione. E nemmeno con il silenzio colluso".