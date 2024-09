Randazzo: "vigilantes sparò per sbaglio e uccise mio fratello, rivivo tragedia"

Sei anni fa, in uno studio medico di viale Palmiro Togliatti a Roma, un 68enne venne colpito e ucciso dal proiettile che, partito accidentalmente dalla pistola di una guardia giurata, trapassò il muro di cartongesso per conficcarsi nella schiena di Gaetano Randazzo, in attesa di ritirare una ricetta per sua moglie. Oggi, al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette ad Ancona, un proiettile esploso per sbaglio da un'altra guardia giurata ha prima perforato una parete del gabbiotto, trapassando una parete di cartongesso le cui schegge hanno solo ferito una 25enne in attesa di essere visitata. "Non è possibile - commenta all'Adnkronos Nino Randazzo, fratello del 68enne morto a Roma - Mentre noi ancora aspettiamo giustizia, con un processo da celebrare a distanza di sei anni, mi tocca risentire una storia identica".

Stavolta la sorte è stata sicuramente più clemente con la ragazza nel bersaglio del proiettile frenato, ma quel giorno di inizio giugno 2018 l'operaio in pensione, padre di una ragazza, morì sul colpo sotto agli occhi degli altri pazienti e del medico. "Ad oggi noi familiari non facciamo che chiedere all'avvocato novità su un processo in stallo, la guardia giurata è stata licenziata ma se è in carcere o meno non ci è stato mai detto. Mio fratello venne preso dal proiettile da dietro, aspettava di ritirare una ricetta per mia cognata e il colpo gli è arrivato al cuore ammazzandolo sul colpo. Una guardia giurata o chiunque altro non può entrare in uno studio medico, o in ospedale con la pistola addosso. Men che mai tirarla fuori". (di Silvia Mancinelli)