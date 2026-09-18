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Ranucci: "Foto del bacio fra me e Maria Rosaria Boccia? Fake creato con AI"

Il legale di Boccia: "Procederemo nelle competenti sedi giudiziarie. Contestiamo nel modo più categorico l’esistenza e la veridicità della fotografia descritta nell’articolo, nei termini in cui viene rappresentata"

Sigfrido Ranucci - Ipa
Sigfrido Ranucci - Ipa
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18 settembre 2026 | 12.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La foto del presunto bacio tra Sigfrido Ranucci e Maria Rosaria Boccia "è una fake" ed è stata "evidentemente realizzata con Intelligenza artificiale". A dirlo, in un post su Facebook, è lo stesso ex conduttore di Report smentendo il quotidiano Libero, che ha pubblicato la notizia.

"Altra falsità dei giornali di Angelucci, il parlamentare più assenteista d’Italia. Oggi Libero, ripreso da Open di Mentana e Franco Bechis, detto 'Fosca' - scrive Ranucci - parla di una foto proveniente da uno scatto di investigatori o servizi segreti, in merito a un presunto bacio tre me e Maria Rosaria Boccia. È una fake e la foto a cui fanno riferimento, che ho recuperato dalla chat, è stata evidentemente realizzata con Intelligenza artificiale. Giusto per farvi capire cosa state finanziando con il vostro denaro pubblico. Il direttore è Sallusti, graziato dal carcere, che ha chiesto e ottenuto con Fdi, la sospensione delle repliche estive di Report Il governo su questo uso della stampa tace. Di tutto questo - conclude - parlerò il 25 settembre a Noto e il 26 a Vittoria, nel corso dello spettacolo #DiarioDiUnTrapezista".

A intervenire sul caso è anche l’avvocato Francesco Di Deco, legale di Maria Rosaria Boccia. “Nell’interesse della mia assistita, Maria Rosaria Boccia, comunico che nella giornata odierna procederemo nelle competenti sedi giudiziarie nei confronti della signora Natalia Potenza, del quotidiano Libero e del giornalista Giacomo Amadori, in relazione alle dichiarazioni e ai contenuti pubblicati nell’edizione odierna. Contestiamo nel modo più categorico l’esistenza e la veridicità della fotografia descritta nell’articolo, nei termini in cui viene rappresentata, e ogni ricostruzione idonea a far ritenere che tra la mia assistita e Sigfrido Ranucci vi siano stati incontri o rapporti della natura insinuata dalla pubblicazione”.

“Preciso, inoltre, che negli ultimi due anni gli incontri tra la signora Boccia e Sigfrido Ranucci sono sempre avvenuti in presenza di altre persone e mai da soli. Sarà richiesto all’Autorità giudiziaria di accertare ogni eventuale responsabilità derivante dalla pubblicazione e diffusione di tali contenuti. Analoghe iniziative saranno valutate nei confronti di chiunque dovesse riprendere e rilanciare le medesime affermazioni, dove ne ricorrano i presupposti di legge”, conclude l’avvocato Di Deco.

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