circle x black
Cerca nel sito
 

Santoro contro Ranucci: "Imperdonabile che non abbia preso le distanze da Lavitola reo confesso dell'attentato"

Per il giornalista "non ci può essere un'amicizia a prova di bomba"

Santoro e Ranucci
Santoro e Ranucci
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
15 settembre 2026 | 12.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Michele Santoro attacca Sigfrido Ranucci sul rapporto con Valter Lavitola. A 'Lo Stato delle Cose', il giornalista definisce "imperdonabile" il fatto che Ranucci non abbia preso le distanze dall’imprenditore che ha ammesso agli inquirenti di essere il mandante dell’attentato contro il conduttore di Report. "Il punto è che dopo che è emerso che Lavitola era reo confesso dell'attentato, Ranucci non ha preso le distanze da Lavitola. Questa cosa è imperdonabile, imperdonabile", ha detto ieri sera, durante la trasmissione di Massimo Giletti.

Il giornalista ha però distinto il rapporto personale precedente alle accuse dalla posizione successiva all’attentato: "Andare a mangiare nel ristorante di Lavitola non è una colpa, essere amico di qualcuno che è stato punito per qualche reato non è una colpa. Ma non ci può essere un'amicizia a prova di bomba. Non ci può essere un'amicizia che supera il fatto che tu hai fatto una roba che fa la mafia, che fa la camorra. Io, se anche io e te siamo amici e tu mi fai un attentato di questo tipo, io ti mando affanc..., chiaro? Senza mezzi termini".

Il rapporto tra Ranucci e Lavitola

La vicenda è diventata particolarmente delicata dopo che Ranucci aveva confermato pubblicamente di conoscere e frequentare Lavitola. Nel luglio scorso il conduttore di Report aveva definito Lavitola un amico, sostenendo che il rapporto fosse nato dopo alcune delle inchieste realizzate dalla trasmissione.

Nel frattempo, Lavitola ha dichiarato agli inquirenti di essere il mandante dell’attentato contro Ranucci. La sua versione è ora al vaglio della magistratura e si inserisce in un’inchiesta ancora aperta sulla dinamica, sul movente e sulle responsabilità dell’attacco.

La vicenda ha inoltre avuto conseguenze sul futuro televisivo di Ranucci: la Rai lo ha rimosso dalla conduzione di Report. Il giornalista ha recentemente presentato un ricorso urgente chiedendo la sospensione del provvedimento e il reintegro alla guida della trasmissione.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Lavitola Ranucci Santoro santoro ranucci santoro lavitola lavitola ranucci lavitola news ranucci lavitola
Vedi anche
News to go
Legge elettorale, oggi il voto in Senato
News to go
Modello 730, manca poco alla scadenza
"Simply Italian", Sharon Stone protagonista dello spot Ita Airways - Video
Buzzetti (Sid): "Vittoria di Zverev dimostra che il diabete non ferma la vita" - Video
News to go
Bonus sociale, cosa sapere
Scuola, l'immunologo: "Salute e concentrazione? Occhio a pasti e merenda nello zaino"
Bonino, Tajani a camera ardente: "Sull'Europa avevamo obiettivi comuni" - Video
Casini diventa nonno, gli auguri di La Russa in Senato - Video
Bonino, in fila per l'ultimo saluto: "Amica delle donne, lottava per i diritti di tutti" - Video
Bonino, Fini alla camera ardente: "Politica più povera senza di lei" - Video
Bonino, Gualtieri: "Grazie Emma, combattente dolce e tenace" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza