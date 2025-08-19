circle x black
Cerca nel sito
 

Rapper Nisi dopo stop a concerto: "Non sono un criminale, io massacrato"

Ieri sera si sarebbe dovuto esibire in un concerto a Naro, in provincia di Agrigento. Evento annullato dopo lo stop del sindaco

Samuele Nisi (da Facebook)
Samuele Nisi (da Facebook)
19 agosto 2025 | 10.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Sono amareggiato. Mi stanno massacrando per una serata che dovevo fare a Naro, in una piazza per un evento pubblico. Ma il sindaco non ha voluto. Non sono l'unico che canta queste canzoni. Sto leggendo degli articoli su cose del passato. Mi state diffamando. Vi dovete vergognare, Io non ho nulla contro le forze dell'ordine. Anzi, io le ammiro per ciò che fanno. Questo è il mio personaggio, il mio stile. Sono un ragazzo pulito, ho 18 anni e non ho mai avuto problemi con la giustizia. Mai avuto una denuncia. Non sono un criminale". Sono le parole di Samuele Nisi, giovane rapper che ieri sera si sarebbe dovuto esibire in un concerto pubblico a Naro, in provincia di Agrigento. Evento annullato dopo lo stop del sindaco.

"Non è persona gradita, inneggia alla criminalità, ho già contattato l'associazione ed è stato subito congedato", ha detto Milco Dalacchi, primo cittadino narese. "Non interverrà perché non è gradito al sindaco e all'amministrazione comunale. Sono stato chiaro, qualora ci fossero state delle insistenze, ma non ce ne sono state, avrei bloccato la serata". E così il concerto è stato annullato.

Il rapper diciottenne è originario di Lentini (Siracusa) e da tempo spopola sul web e i social. In uno dei suoi ultimi video Nisi parla di soldi facili, omertà, vita criminale, disprezzo dello Stato, della magistratura e delle forze dell'ordine. Ma ora lui dice che è il suo "personaggio". "Io mi sono creato da solo, da quando avevo 9 anni - dice ancora - Mesi fa mi ero impegnato affinché nei prossimi brani miglioravo il linguaggio. Infatti la mia ultima uscita non c'entra nulla con i brani precedenti. Io non ho nulla contro la legge e non sono un criminale". E conclude: "Grazie alle persone che mi stanno difendendo".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
rapper nisi rapper samuele nisi samuele nisi nisi rapper
Vedi anche
Pippo Baudo, Giorgia: "Credeva nel mio talento più di me" - Video
Pippo Baudo, Pausini: "E' stato l'incontro più importante, ha cambiato mia vita" - Video
Baudo, Fiorello e la domanda: "Chi insegnerà a fare la tv, adesso?" - Video
Pippo Baudo, Carlo Conti: "Non ha eredi, si è spenta la tv" - Video
Baudo, Eros Ramazzotti al Teatro delle Vittorie: "Era il migliore" - Video
Pippo Baudo, Paola Cortellesi: "Un privilegio averlo conosciuto" - Video
Pippo Baudo, Morandi: "Un amico, mi ha aiutato nei momenti di difficoltà" - Video
Pippo Baudo, maestro Mazza: "Con Sanremo ha scoperto talenti, oggi non succede più" - Video
Pippo Baudo, oggi la camera ardente: la videonews della nostra inviata
Pippo Baudo, Lino Banfi: "Rai gli intitoli il Teatro delle Vittorie" - Video
Baudo, Andrea Roncato: "E' stato colonna sonora della mia carriera" - Video
News to go
Traffico da rientro, scatta il controesodo


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza