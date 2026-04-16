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Reggio Calabria, bimba di 5 anni muore travolta dal trattore guidato dal padre

16 aprile 2026 | 12.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tragedia a Polistena, in provincia di Reggio Calabria, dove una bambina di soli 5 anni, Chiara Mammola, è deceduta dopo essere stata investita dal trattore guidato dal padre. Il dramma si è consumato nel tardo pomeriggio di ieri. Non è ancora chiaro se la piccola sia caduta accidentalmente dal mezzo in movimento o se sia scesa durante una manovra: sull'esatta dinamica dell'episodio sono in corso indagini da parte delle forze dell'ordine. Il sindaco della cittadina reggina, Michele Tripodi, ha proclamato il lutto cittadino. "L'amministrazione comunale - riferisce una nota - si stringe attorno ai familiari, che stanno affrontando un momento di immenso dolore, sconforto e lutto, ai quali si unisce con affetto e vicinanza, porgendo le più sentite condoglianze" e, "facendosi interprete del senso comune di solidarietà, annuncia la proclamazione del lutto cittadino nel giorno delle esequie della piccola Chiara, affinché prevalgano sentimenti di rispetto, raccoglimento e riflessione condivisa in questo momento di profonda sofferenza per la famiglia e per tutta la comunità di Polistena".

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tragedia investimento lutto esequie solidarietà
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