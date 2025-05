In occasione della giornata internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, la sede della Regione Lazio di via Cristoforo Colombo 212, si illumina di rosso. L’iniziativa, in collaborazione con Acea, ha l’obiettivo di celebrare e rendere omaggio all’impegno dei volontari dell’organizzazione umanitaria, che ogni giorno assistono le persone più vulnerabili.