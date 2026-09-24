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Ricerca, d'Avella (Sinch): "Italia quarta al mondo in ambito Neurochirurgico"

A Catania il 75esimo congresso della società scientifica, '700 lavori scientifici in 95 sessioni, confronto con 38 ospiti stranieri da tutto il mondo'

Domenico d'Avella - Adnkronos
Domenico d'Avella - Adnkronos
24 settembre 2026 | 18.03
Francesca Filippi
LETTURA: 1 minuti

"La neurochirurgia italiana ha una consolidata tradizione e una posizione forte nella compagine internazionale e mondiale. Siamo i quarti produttori al mondo di ricerca scientifica in ambito neurochirurgico. Le tecnologie del nostro Paese sono ampiamente diffuse sul territorio nazionale". Così Domenico d'Avella, presidente della Società Italiana di Neurochirurgia (Sinch) in occasione del settantacinquesimo congresso nazionale in corso a Catania. "Durante il congresso verranno presentati 700 lavori scientifici in 95 sessioni - spiega d'Avella -. Ci sarà un joint meeting con i neurochirurghi dell'America Latina e un confronto continuo con altri 38 ospiti stranieri, che provengono da tutte le parti del mondo: dagli Stati Uniti alla Norvegia, dall'America Latina alla Svizzera, fino a tanti altri Paesi europei ed extraeuropei".

D'Avella coglie l'occasione anche per un chiarimento sulla percezione pubblica della disciplina: "C'è molta mediaticità sulla chirurgia robotica, spesso presentata dai media in maniera non particolarmente vagliata, come se fosse un'innovazione tecnologica straordinaria e isolata. In Italia il 70% delle neurochirurgie presenti sul territorio nazionale la pratica tranquillamente. La nostra disciplina, in Italia, ha basi salde di conoscenze, capacità tecnica e diffusione della tecnologia al Nord, al Centro e al Sud del Paese", osserva il presidente Sinch.

"Non è un messaggio che voglio trasmettere solo per l'orgoglio di rappresentare in questo momento la presidenza della società ma perché si diffonda tra i cittadini la consapevolezza che, in questo ambito della medicina moderna, il nostro Paese offre un servizio di assistenza di elevata qualità", conclude.

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ricerca neurochirurgia sinch congresso catania italia
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