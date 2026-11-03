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Ricerca: Petralia (Fiaso), 'deve diventare patrimonio di tutti'﻿

All'evento per i 30 anni di Novartis, 'servono organizzazione e leadership condivisa'

Paolo Petralia - Adnkronos
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03 novembre 2026 | 15.52
Francesca Filippi
LETTURA: 1 minuti

"Fare ricerca significa, ogni giorno di più, coinvolgere e rispondere in maniera organica a un bisogno primario: quello di innovare, di portare avanti un ragionamento che sia capace di utilizzare nuovi strumenti e affrontare nuove sfide. Da questo punto di vista, un'organizzazione è chiamata a muoversi in maniera coesa, con procedure standardizzate, tempi certi e con la capacità di coinvolgere tutti gli attori in maniera ordinata e puntuale". Sono le parole di Paolo Petralia, vicepresidente Fiaso - Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere - e direttore generale Aoui (Azienda ospedaliera universitaria integrata) Verona, all'incontro organizzato oggi a Milano per celebrare i 30 anni di attività di Novartis e i 250 anni di innovazione scientifica su cui poggia l'azienda farmaceutica.

Petralia invita quindi a "partecipare tutti quanti in maniera attiva, ciascuno col proprio ruolo, al lavoro comune. Ecco che allora la ricerca diventerà patrimonio di tutti e i suoi risultati diventeranno un'occasione per crescere tutti insieme". "Credo che una direzione strategica debba e possa fare questo, a partire dal mettersi in gioco personalmente: non soltanto interpretando il fare ricerca in chiave tecnico-burocratica o amministrativa, ma esprimendo una leadership coinvolgente e partecipativa, che sia capace di far comprendere le motivazioni e, al tempo stesso, di fornire gli strumenti per agire insieme verso questa direzione", conclude.

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