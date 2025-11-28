Rieti, Rocca inaugura laboratorio biologia molecolare al San Camillo De Lellis

Proseguono i potenziamenti dei servizi sanitari all’ospedale San Camillo De Lellis di Rieti, dove è stato inaugurato il laboratorio di Biologia molecolare. Le nuove tecnologie consentono diagnosi rapide e affidabili per l’avvio tempestivo delle cure salvavita, permettendo alla Asl di Rieti di garantire un centro di formazione scientifica di ultima generazione e sostenendo concretamente i progetti di ricerca nell’ambito del processo avviato con l’Università Sapienza di Roma.

A tagliare il nastro è stato questa mattina il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, assieme al direttore generale della Asl, Mauro Maccari, e ai rappresentanti delle istituzioni locali. Questo importante traguardo tecnologico e sanitario rappresenta un passaggio fondamentale per rispondere tempestivamente e qualitativamente alle nuove sfide delle terapie oncologiche, grazie a diagnosi accurate e cure efficaci per i pazienti. Determinante è stato il contributo dell’associazione di volontariato ALCLI Giorgio e Silvia che ha donato all’Azienda sanitaria locale di Rieti ben 650mila euro per mettere a terra il laboratorio di Biologia molecolare.

Fondi nevralgici per eseguire lo studio dei tumori e la diagnostica avanzata, insieme con i test genetici e molecolari in grado di individuare malattie genetiche e oncologiche, anche con implicazioni di patologie genetiche mediante l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia. Si tratta di un ulteriore passo in avanti per i professionisti dell’Unità di operativa “Anatomia patologica” dell’ospedale di Rieti che potranno analizzare il Dna e l’Rna cellulare, potenziando le attività di prevenzione e favorendo i migliori trattamenti medici personalizzati in base al profilo genetico del paziente.