"Righi fascista", liceo chiuso per atti vandalici. Il preside: "Pura brutalità"

Atti vandalici al liceo scientifico Righi a Roma. Nel fine settimana ignoti hanno fatto irruzione all'interno dell'istituto di via Boncompagni danneggiando arredi, porte, vetri di alcune aule e servizi igienici. Sono stati utilizzati anche gli estintori scaricandoli contro tutto ciò che trovavano intorno. Lasciate inoltre delle scritte sia fuori la struttura scolastica ('Righi fascista, la scuola è nostra' con accanto una svastica) che all'interno ('Autonomia Contropotere' e 'Contro Potere'). In corso le indagini dei carabinieri della Stazione di via Veneto e della Sezione Rilievi Tecnico scientifici del Nucleo Investigativo di via In Selci, intervenuti questa mattina presso la succursale del liceo Righi.

La scuola è stata chiusa. Il dirigente scolastico Giovanni Cogliandro ha informato i genitori degli studenti delle 13 classi presenti nella succursale della sospensione delle lezioni. "Il plesso non è agibile e rimarrà chiuso anche domani. Sono in corso gli interventi di ripristino sia da parte della scuola che di Città Metropolitana. Speriamo che mercoledì mattina possano riprendere le lezioni", dice all'Adnkronos Cogliandro aggiungendo che si respira "in queste ultime settimane un clima di tensione diffuso. Più che preoccupato, io personalmente - così come tutta la comunità scolastica - mi sento di esprimere tristezza: qualsiasi sia la motivazione o ideologia, aggredire così un ambiente scolastico devastando intere aule è un abominio. I vari movimenti politici dei giovani li guardo sempre con molto interesse, quello che è avvenuto al Righi, tuttavia, è un atto antipolitico e prepolitico insieme: pura brutalità". (di Sibilla Bertollini)