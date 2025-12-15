Cerca nel sito
 

Rimini, scontro tra scooter e auto: morta una 18enne

L'incidente è avvenuto sulla Marecchiese, a Sant’Ermete frazione di Santarcangelo di Romagna

Un'ambulanza - (Fotogramma)
15 dicembre 2025 | 13.24
Redazione Adnkronos
Questa mattina una 18enne alla guida di uno scooter è morta in seguito a un incidente stradale avvenuto sulla Marecchiese, a Sant’Ermete frazione di Santarcangelo di Romagna (Rimini). È ricoverata al Bufalini di Cesena, non in pericolo di vita, la coetanea, che viaggiava insieme a lei.

L'incidente è avvenuto tra uno scooter Honda Sh 125, su cui viaggiavano le due ragazze, e una Dacia Sandero guidata da una 46enne. Secondo una prima ricostruzione, probabilmente lo scooter era in fase di sorpasso, l’auto svoltava sulla sinistra e c’è stato l’impatto. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi del 118 e la polizia stradale per i rilievi.

