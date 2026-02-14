Roma, 18enne investito e ucciso a Capodanno: indagato per omicidio stradale Andrea Stroppa

Andrea Stroppa, l'informatico di 32 anni referente di Elon Musk in Italia, è indagato per omicidio stradale in relazione alla morte di Mirco Garofano, studente di 18 anni residente nel comune di Artena, investito e ucciso la sera del 31 gennaio, a Roma, nel quartiere Collatino. Lo rivela 'Il Messaggero' in un articolo a firma di Flaminia Savelli. Stroppa, secondo quanto si legge sul quotidiano, ''era alla guida della Smart'' che, ha travolto e ucciso il giovane. Le indagini della Municipale per stabilire la dinamica sono ancora in corso ma intanto, d’ufficio, Stroppa ''è indagato per omicidio stradale''.