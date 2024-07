Roma, accanto allo storico Caffé Vitti apre la 'Boutique del gelato’

Una ‘location dolce’ dagli arredi essenziali, ma attenta ai particolari dove romani e turisti potranno degustare il gelato artigianale italiano, frutto di materie prime di altissima qualità nel giusto equilibrio tra ingredienti e cremosità. E' la nuova 'Boutique del gelato' aperta, accanto al suo storico Vitti Caffè, da Onorio Vitti, maestro gelatiere e ambasciatore del gelato italiano nel mondo, giudice internazionale in competizioni di livello e patron di ‘Vitti Antica Gelateria dal 1898’ marchio storico da 130 anni e punto di riferimento del gelato artigianale nella città eterna, con la centralissima location di piazza San Lorenzo in Lucina.

Onorio porta avanti un’antica tradizione di famiglia che da cinque generazioni - con grande passione - ha reso il gelato un prodotto d’eccellenza, grazie anche alle diverse esperienze gastronomiche raccolte in Italia ed all’estero. Elementi che fanno di Vitti un vero e proprio ‘viaggiatore del gusto’. Un gelato che nasce nel solco della tradizione ma con uno sguardo rivolto al futuro e all’innovazione, dove a fare la differenza sono sperimentazione e ricerca attraverso l’impiego di fibre vegetali, particolari zuccheri e prodotti super selezionati. Il concept richiama a tutto tondo il gelato genuino ma in chiave moderna e dalla freschezza artigianale. Immancabili i gusti classici come le creme, il pistacchio, il fondente, la nocciola, lo zabaione, la stracciatella e il caffè.

Per Onorio Vitti il gelato è un amore di famiglia, fin da ragazzo ha cominciato a sperimentare ed è stato un anticipatore di molti gusti che attualmente fanno tendenza. Già nel 1986 realizzava il gelato gastronomico ed era conosciuto per il gusto cacio e pepe oppure ai funghi porcini, e ancora per il suo prosciutto e melone. Il comune denominatore rimane l’autenticità che spazia dalla tradizione a gusti più innovativi realizzati esclusivamente su ordinazione.