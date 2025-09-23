Roma, auto finisce contro albero e si ribalta: morto 21enne, ferita 16enne

Un ragazzo di 21 anni è morto e una ragazza di 16 è rimasta ferita in un grave incidente stradale avvenuto, ieri sera, in via Nomentana a Fonte Nuova (Roma). Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Mentana a del nucleo radiomobile di Monterotondo. Da una primissima ricostruzione l'auto guidata dal 21enne, forse a causa dell'asfalto bagnato, è finita contro un albero e si è ribaltata. Il 21enne è morto sul colpo mentre la ragazza è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea non in pericolo di vita.