Una donna con i figli di 9 e 11 anni sono rimasti feriti oggi, domenica 19 aprile, in un incidente in provincia di Roma. La sala operativa del comando di Roma ha inviato, alle 17,20, presso la strada di San Vito Romano la squadra dei vigili del fuoco di Palestrina per lo scontro tra due auto, di cui una capovolta. Appena arrivati sul posto il personale dei vigili del fuoco insieme ai sanitari del 118 hanno estratto la donna con i figli, trasportati poi in codice giallo in ospedale. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.