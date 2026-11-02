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Paura a Roma, bombe esplodono a 20 minuti di distanza in due palazzi a Casal Bruciato e Tor Bella Monaca

Gli investigatori stanno cercando di stabilire se i due episodi possano essere collegati

Paura a Roma, bombe esplodono a 20 minuti di distanza in due palazzi a Casal Bruciato e Tor Bella Monaca
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02 novembre 2026 | 11.48
Giorgia Sodaro
LETTURA: 1 minuti

Due bombe carta sono esplose la notte scorsa a distanza di 20 minuti una dall'altra all'interno di due palazzi a Roma. La prima intorno all'una è deflagrata nell'androne di una palazzina al civico 53 di via di Casal Bruciato. L'esplosione ha danneggiato la vetrata del portone d'ingresso e tutte le vetrate presenti: nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti oltre alla polizia che indaga anche i vigili del fuoco.

All'una e venti una seconda deflagrazione si è verificata in via Giacomo Galopini 21, nel quartiere Tor Bella Monaca. In questo caso, oltre alla porta d'ingresso che dà su strada, sono state danneggiate anche alcune porzioni di due appartamenti. Nessuno è rimasto ferito. Gli investigatori stanno cercando di stabilire se i due episodi possano essere collegati.

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