Roma, cadavere in cassonetto: forse un clochard morto per cause naturali

Il macabro ritrovamento in via del Casaletto vicino al capolinea dei tram

(Foto carabinieri)
12 gennaio 2026 | 15.36
Redazione Adnkronos
Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato oggi, lunedì 12 gennaio, in un cassonetto di metallo in via del Casaletto all'incrocio con la circonvallazione Gianicolense a Roma vicino al capolinea del tram. Sul posto, dopo la segnalazione di un cittadino, è intervenuto il 118, che ha constatato la morte dell'uomo, e i carabinieri.

Dai primi accertamenti, il decesso sembrerebbe avvenuto per cause naturali già da qualche giorno. La salma, che non presenta segni evidenti di ferite, è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria, informata dai carabinieri della stazione Roma Monteverde Nuovo, che indagano.

Non si esclude che l'uomo, non ancora identificato, probabilmente un italiano senza fissa dimora conosciuto nella zona poiché era solito frequentare l'area dell'ospedale San Camillo, trovasse rifugio per la notte all'interno del contenitore metallico, anche ricettacolo di rifiuti, dove poi ha trovato la morte.

