Roma, Carabinieri e Ama a San Lorenzo: rimossi 200 kg di rifiuti, 3 ordini di allontanamento

28 novembre 2025 | 18.04
Redazione Adnkronos
Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio nelle zone a tutela rafforzata istituite nel quartiere San Lorenzo, finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati in genere e volti ad implementare gli standard di sicurezza, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, i Carabinieri della Compagnia di Roma Piazza Dante hanno condotto una mirata attività antidegrado nel quartiere in collaborazione con il personale dell’AMA e della Sala Operativa Sociale del Comune di Roma.

Nel corso dell’attività i Carabinieri hanno denunciato a piede libero un 32enne somalo per aver violato il provvedimento di allontanamento a suo carico. Hanno notificato 3 ordini di allontanamento, ad un cittadino del Bangladesh di 36 anni, a un cittadino dell’Iraq di 45 anni, entrambi in Italia senza fissa dimora e con precedenti, ad un 46 enne italiano, tutti identificati mentre infastidivano i passanti e impedivano la libera fruibilità della via Tiburtina, piazza di Porta San Lorenzo e aree limitrofe.

Hanno coadiuvato gli operatori della Municipalizzata dell’AMA che hanno provveduto a ripristinare e rimuovere circa 200 chili di rifiuti di varia natura, accumulati dai senza fissa dimora in giacigli di fortuna, operazioni che grazie alla presenza delle pattuglie dell’Arma si sono potute svolgere senza criticità. In totale, i Carabinieri hanno identificato 58 persone ed eseguito verifiche su 12 veicoli

