Roma, completata rete case sociali degli anziani nel I Municipio

Le case sociali rappresentano oggi luoghi di incontro aperti a tutti, pensati per favorire l'inclusione intergenerazionale e il benessere della comunità

24 settembre 2025 | 19.17
Redazione Adnkronos
Con la stipula della convenzione per i centri anziani di Monti e Colonna, il I municipio di Roma Capitale completa il percorso di trasformazione di tutti i propri centri. Con la firma della convenzione per i centri di Monti e Colonna, salgono a 12 i presidi affidati ad associazioni di promozione sociale. Alla firma hanno preso parte la presidente del I municipio, Lorenza Bonaccorsi, l'assessora alle Politiche Sociali e Pari Opportunità, Claudia Santoloce, e il direttore, Pasquale Libero Pelusi.

Le case sociali rappresentano oggi luoghi di incontro aperti a tutti, pensati per favorire l'inclusione intergenerazionale e il benessere della comunità. "Questo passaggio rappresenta un traguardo fondamentale per la nostra amministrazione. Con questa iniziativa rafforziamo la rete sociale del Municipio I, promuovendo un modello di gestione che mette al centro la partecipazione attiva e il protagonismo civico ma che vede nell’amministrazione municipale una vera e propria reciprocità", ha sottolineato la presidente del I Municipio Lorenza Bonaccorsi.

