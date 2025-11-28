Roma, controlli in zona Colle Oppio ed Esquilino:

I Carabinieri della Compagnia di Roma Piazza Dante hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio nell'area di Colle Oppio e dell'Esquilino, finalizzato alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di illegalità e degrado, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise nell'ambito del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il bilancio dell'attività è di una persona arrestata e 4 denunciate alla Procura della Repubblica. In particolare, i Carabinieri hanno arrestato un 27enne romeno sorpreso nei pressi di via Giolitti subito dopo aver asportato il portafogli di un anziano cittadino filippino. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita.

In Piazza Vittorio Emanuele II, i Carabinieri sono intervenuti su richiesta d'aiuto di un uomo di 56 anni che segnalava di essere minacciato da un coetaneo armato di coltello. I militari hanno individuato l'aggressore, un italiano di 56 anni senza fissa dimora, che è stato fermato mentre brandiva un coltello da cucina nei confronti della vittima e lo hanno denunciato per minacce aggravate. In Via Gioberti, su richiesta dell'addetto alla sicurezza di un esercizio commerciale, i Carabinieri sono intervenuti per un uomo sorpreso mentre asportava prodotti cosmetici per un valore complessivo di 188 euro. I militari hanno identificato l'autore, un 27enne senegalese, che è stato denunciato per furto aggravato. La merce è stata interamente recuperata e restituita al negozio.

Nel corso dei servizi di controllo del territorio effettuati dai Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante, che hanno previsto anche numerosi posti di controllo, i militari hanno fermato un italiano di 29 anni alla guida del proprio motorino, trovato in possesso di un casco risultato di proprietà di una nota azienda di scooter sharing. L'uomo è stato quindi denunciato per ricettazione. Infine, nel corso dei controlli alla circolazione stradale, i Carabinieri hanno fermato un giovane italiano alla guida di un'autovettura da cui, all'apertura del finestrino, proveniva un evidente odore di hashish. Sottoposto a verifiche più approfondite, il giovane è risultato in possesso di cinque involucri contenenti hashish, per un peso complessivo di 27 grammi. La sostanza è stata sequestrata e il conducente è stato denunciato. Nel corso delle operazioni, i Carabinieri hanno inoltre identificato numerosi soggetti e notificato ordini di allontanamento a 8 persone, sorprese tra Principe Amedeo, Largo Leopardi e via Guglielmo Pepe, a occupare in modo improprio aree pubbliche e a ostacolare la libera fruizione di vie e piazze del quartiere Esquilino. Nell'ambito delle attività, i Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante hanno provveduto al ripristino del decoro all'interno del parco del Colle Oppio, consentendo agli operatori del servizio municipalizzato A.M.A. di rimuovere circa 300 kg di rifiuti di varia natura, accumulati da persone senza fissa dimora in giacigli di fortuna.