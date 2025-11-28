circle x black
Roma, di notte su autocarro con numerosi arnesi da scasso: denunciati tre nomadi a Lanuvio

28 novembre 2025 | 18.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

I Carabinieri della Stazione di Lanuvio hanno denunciato tre nomadi - due di origini romene, di 25 e 39 anni, e un 42enne del Kosovo – gravemente indiziati del reato di porto di oggetti atti ad offendere. La scorsa notte, i Carabinieri hanno notato un autocarro aggirarsi con fare sospetto tra le vie di Lanuvio e hanno deciso di fermarlo per un controllo. A bordo del veicolo, con targa polacca, sono stati trovati i tre indagati che sono sembrati, fin da subito, molto nervosi e agitati e quindi i Carabinieri hanno approfondito gli accertamenti, rinvenendo numerosi strumenti da effrazione, sequestrati.

Dal controllo è anche emerso che il conducente, il 39enne, era alla guida senza patente, mai conseguita, e, poiché recidivo nell’ultimo biennio, è stato anche denunciato per guida con patente mai conseguita. Il 42enne, inoltre, è risultato irregolare sul territorio nazionale ed è stato condotto presso l’Ufficio Immigrazione Questura di Roma per avvio delle procedure di espulsione. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.

