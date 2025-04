Una donna di 45 anni è precipitata oggi, 31 marzo, dal primo piano di un palazzo in zona Prati, a Roma mentre tentava di calarsi al piano di sotto. Ricoverata in codice rosso, rischia ora di perdere l'uso delle gambe. Denunciato per minacce un uomo presente all'interno dell'appartamento al momento dell'incidente.

Cosa è successo

Secondo quanto ricostruito, l'appartamento in circonvallazione Clodia da cui è precipitata la 45enne brasiliana, è una casa di appuntamenti dove ci sarebbe un giro di prostituzione. Prima di precipitare la donna avrebbe avuto un litigio con uno degli ospiti dell’appartamento a cui la donna doveva dei soldi. In quel momento la donna nel tentativo di allontanarsi avrebbe provato a scendere di un piano affacciandosi alla finestra ma avrebbe poi perso l’equilibrio cadendo sull’asfalto.

Soccorsa e trasportata in ospedale in codice rosso al Policlinico Gemelli, non corre pericolo di vita ma è stata sottoposta a un intervento chirurgico e rischia di perdere l'uso delle gambe.

L’uomo, 29 anni, è stato sentito dagli agenti del commissariato Prati che lo hanno denunciato per le minacce.