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Foto al semaforo a chi passa col rosso, a Roma 38 nuovi dispositivi attivi entro luglio: ecco dove

L'assessore alla Mobilità Patanè: "Non è un porvvedimento per fare cassa, abbiamo scelto le strade più pericolose"

Semaforo con fotocamera - Ipa
Semaforo con fotocamera - Ipa
03 giugno 2026 | 17.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Al via entro il 30 luglio a Roma l'attivazione delle fotocamere dei semafori che cattureranno la targa delle auto che passeranno con il rosso. Le 38 nuove 'Photored' che si aggiungeranno alle 11 già attive, verranno accese in 15 incroci individuati dal Campidoglio tra quelli più pericolosi della Capitale. Le sanzioni sono quelle previste dal codice della strada (art.146) che comprendono multa e decurtazione dei punti della patente.

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"Non è provvedimento per fare cassa"

"Non si tratta di dispositivi attivati per fare cassa - assicura all'Adnkronos l'assessore alla mobilità del Comune di Roma, Eugenio Patanè - ma per garantire una maggiore sicurezza. Non a caso - sottolinea Patanè - siamo partiti proprio dagli incroci più larghi che rappresentano un rischio più alto per i tempi lunghi di attraversamento. Comunque l'attivazione verrà preceduta da un'adeguata campagna informativa attraverso radio, cartellonistica e tutti i mezzi necessari per avvisare la cittadinanza".

Obiettivo del Comune è soprattutto quello di contrastare l'abitudine scorretta di molti automobilisti di accelerare quando scatta il semaforo giallo. "Con i precedenti 11 photored - dice Patanè - i risultati ci sono stati, abbiamo registrato un numero più basso di incidenti e questa è la sola cosa che conta".

Gli incroci coinvolti

Gli incroci interessati saranno: via Nomentana-viale Regina Margherita; via Cristoforo Colombo-via Laurentina; via Nomentana-Corso Trieste; via Cristoforo Colombo-via di Malafede; Piazza delle Cinque Giornate-Ponte Matteotti; via Prenestina-via Tor De Schiavi; via Casilina-viale Palmiro Togliatti; via Cristoforo Colombo-Circonvallazione Ostiense; Piazzale Clodio-vialeMazzini; via Prenestina-largo Preneste; via Portuense-via del Trullo; via Appia Nuova-via delle Capannelle; viale Palmiro Togliatti-vialedei Romanisti; Circonvallazione Gianicolense-viale dei Colli Portuensi; via di Boccea-via di Torrevecchia.

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semaforo multa patente sanzioni incroci sicurezza
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