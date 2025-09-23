circle x black
Cerca nel sito
 

Roma, indagato gestore Caffè Greco. Il gip: "Sequestro per evitare dispersione beni"

Tra i beni mobili sottoposti a vincolo e dichiarati di interesse culturale ci sono arredi, dipinti, suppellettili e oggetti di antiquariato di pregevole valore simbolo della Roma settecentesca

Caffé Greco
Caffé Greco
23 settembre 2025 | 14.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L’amministratore della società 'Antico Caffè Greco srl' Carlo Pellegrini è indagato per aver rimosso "senza l’autorizzazione prescritta, depositandoli in locali nella sua disponibilità a Roma in via della Mercede e in via Otranto" beni mobili, tra cui arredi, dipinti e suppellettili, sottoposti a vincolo e dichiarati di interesse culturale, e ora sequestrati dai carabinieri dopo il provvedimento emesso dal gip Paolo Scotto di Luzio in seguito alla richiesta della procura di Roma.

"In sede di ispezione funzionari del ministero hanno riscontrato che gli arredi, i quadri, le suppellettili, già presenti all’interno dello storico locale erano stati trasferiti senza alcuna comunicazione preventiva né autorizzazione nei due locali di proprietà dell’indagato" si legge nel decreto di sequestro preventivo. Per il gip “sul piano del pericolo cautelare va impedita la definitiva dispersione dei beni o che siano possibili attività ulteriori tali da vanificare gli effetti del vincolo posto sui beni”.

L’intervento immediato dei carabinieri del Tpc e della Soprintendenza Abap di Roma, coordinati dalla procura di Roma nel fascicolo assegnato al pm Claudio Santangelo, ha permesso di effettuare un nuovo censimento dei beni, provvedendo alla loro custodia in depositi sicuri in attesa che gli stessi possano tornare presto nella loro originale collocazione e alla pubblica fruizione. Tra i beni oggetto di sequestro figurano dipinti, sculture ed oggetti di antiquariato di pregevole valore nonché simbolo della Roma settecentesca.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Caffè Greco roma caffé greco indagato
Vedi anche
Caso Grillo jr., condannati tutti gli imputati: videonews dalla nostra inviata
Processo Grillo jr, l'avvocato Bongiorno: "Commossa dal pianto della mia assistita" - Video
News to go
Scontri ai cortei per Gaza: guerriglia a Milano, caos in tangenziale a Bologna - Video
News to go
Pil, Istat conferma +0,7% nel 2024
News to go
Rifiuti, in arrivo il bonus Tari: come funziona
Manifestazione per Gaza a Milano, passeggeri bloccati alla Stazione Centrale - Video
Corteo per Gaza a Milano, bruciata bandiera Usa vicino al consolato americano - Video
News to go
Italia in piazza per Gaza, sciopero e manifestazioni oggi
Charlie Kirk, la moglie Erika: "Perdono il killer" - Video
News to go
Coldiretti: con dazi agevolati import riso da Asia quintuplicato
News to go
Imu, nel 2024 gettito da 16,9 miliardi di euro
Salvini infiamma Pontida sulla difesa dei valori occidentali, la videonews dai nostri inviati - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza