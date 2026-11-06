circle x black
Cerca nel sito
 

Scritta contro polizia in liceo Plinio Seniore a Roma, Valditara: "Gravissimo, disposta rimozione"

Il ministro: "È un messaggio di odio contro le forze dell’ordine, che rischia di alimentare un clima di ostilità e di legittimare comportamenti violenti contro chi ogni giorno mette in pericolo la propria vita per garantire la sicurezza di tutti"

La scritta al liceo Plinio Seniore
La scritta al liceo Plinio Seniore
Segui Adnkronos su Google
06 novembre 2026 | 18.31
Sara Di Sciullo
LETTURA: 1 minuti

Una scritta contro la polizia è comparsa al liceo Plinio Seniore di Roma: come riferisce il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, oggi stesso "su mia esplicita richiesta, il graffito verrà rimosso". "La scritta 'Tutti odiano la polizia' sulla parete di un’aula del liceo Plinio Seniore di Roma è un fatto di una gravità intollerabile - sottolinea Valditara - È un messaggio di odio contro le forze dell’ordine, che rischia di alimentare un clima di ostilità e di legittimare comportamenti violenti contro chi ogni giorno mette in pericolo la propria vita per garantire la sicurezza di tutti".

"Che una simile scritta campeggi all’interno di una scuola è ancora più inquietante. Non siamo di fronte a una semplice provocazione: siamo di fronte a un messaggio profondamente diseducativo e pericoloso, incompatibile con i valori costituzionali che la scuola ha il dovere di trasmettere - conclude - Nessuna tolleranza verso chi trasforma la scuola in un luogo di propaganda dell’odio. Chi semina disprezzo verso le forze dell’ordine mina le fondamenta stesse della convivenza democratica. Oggi stesso, su mia esplicita richiesta, il graffito verrà rimosso. Verranno accertate dagli organi competenti le responsabilità e adottati i provvedimenti conseguenti".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Caso Ramy, il papà: "Voglio solo giustizia e verità per mio figlio" - Video
Spaccio nei boschi armati di kalashnikov, il blitz in Lombardia - Video
News to go
Scioperi novembre 2026, le date: calendario
Fine Vita, Zaia: "Governo impugna legge Veneto, ne serve una Nazionale" - Video
Eicma, premier Giorgia Meloni arrivata a Milano in visita all'evento - Video
Bonus mobili ed elettrodomestici, le novità del 2027: cosa cambia - Video
News to go
Maltempo e piogge intense, il meteo
Omicidio di Villa Pamphili, il legale di parte civile: "Ergastolo Kaufmann è piccolo conforto" - video
Sciopero nazionale, la Francia chiede di aumentare gli stipendi - Videonews
Report, Piervincenzi: "Ranucci? Non l'abbiamo sentito, ci aspettiamo un in bocca al lupo" - Video
Spari in una discoteca a Catania, arrestato un 19enne - Video
Plastic e sugar tax, nuovo rinvio - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza