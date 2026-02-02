circle x black
Cerca nel sito
 

Roma: quartieri est senza acqua, lunghe file alle autobotti dopo rottura di una tubatura

Roma: quartieri est senza acqua, lunghe file alle autobotti dopo rottura di una tubatura
02 febbraio 2026 | 19.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ancora senza acqua i quartieri di Roma est, dopo la rottura questa mattina con conseguente allagamento di Via Prenestina, altezza civico 916, che ha lasciato i rubinetti a secco dei popolosi quartieri, dal Collatino a Pigneto. Al disagio per i cittadini dovuto alla totale mancanza di acqua, se ne aggiungono altri: finite le scorte di acqua nei supermercati delle zone interessate così come sono finite le taniche nei negozi di casalinghi, letteralmente andate a ruba. Servono, ai cittadini, per rifornirsi alle autobotti, posizionate per fronteggiare la situazione, in alcune vie e piazze, da Piazza del Pigneto a Piazza Roberto Malatesta, da via della stazione Prenestina a via Davide Campari. Qui si sono formate lunghissime file di cittadini. A secco anche i ‘nasoni’ dei quartieri.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Roma Pigneto acqua Roma Est tubature Prenestina
Vedi anche
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video
News to go
Turismo, bonus straordinari e notturni 2026: come ottenerlo
News to go
Case occupate, Salvini vuole nuova stretta
Scontri al corteo per Askatasuna, l'incontro di Meloni con gli agenti feriti: "Italia giusta è con voi" - Video
Diverse esplosioni in Iran, auto distrutte e palazzi sventrati: video
News to go
Festival del cinema di Pompei: per 2026 progetto per giovani talenti emergenti
News to go
Petrolio, il prezzo non scende più: dollaro debole compromette l'export
Onorato: "Al centrosinistra serve una nuova forza politica riformista e civica" - Video
News to go
A Roma arriva il badante di condominio, via libera alla proposta
Salvini: "Togliere i soldi del ponte per gli alluvionati? Assolutamente no" - Video
News to go
Decreto Milleproroghe 2026, riammessi alcuni emendamenti


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza