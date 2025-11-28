circle x black
Roma, ragazzo investito dalla metro B: è grave

28 novembre 2025 | 18.05
Redazione Adnkronos
Salvato è in codice rosso un ragazzo che questa mattina è stato soccorso dai vigili del fuoco presso i binari della Metro B. La sala operativa del comando di Roma ha inviato alle 10.55 due Squadre all'Eur con al seguito il Carro Sollevamenti della Centrale ed il Capo Turno Provinciale, presso i binari della Metro B per un ragazzo investito dalla metropolitana. Giunti sul posto, a circa 200 metri dalla banchina, il personale si è immediatamente attivato per liberare il ragazzo, riuscendo con il supporto dei sanitari a salvarlo. Consegnato al 118 e trasportato in ospedale, il ragazzo è in codice rosso.

Tag
incidente investimento soccorso
