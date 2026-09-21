Rome future week Ue lancia 'Tieni gli occhi aperti', campagna su diritti vittime di reati 

La Commissione europea ha lanciato ufficialmente una campagna per sensibilizzare l'opinione pubblica sui diritti delle vittime di reati in Italia e sul sostegno a loro disposizione. Per sottolineare l'importanza di prestare attenzione alle vittime, alcuni personaggi pubblici, tra cui i content creator Roberta e Jacopo, hanno partecipato e moderato la sfida 'Occhi aperti', che prevedeva che i partecipanti si guardassero dritti negli occhi senza sbattere le palpebre, per incoraggiare tutte le persone a tenere gli occhi aperti. Con la loro partecipazione, tutti i presenti sono stati invitati a prendere un impegno personale e a tenere gli occhi aperti di fronte a un reato, così da offrire supporto alle vittime.

La campagna, lanciata in occasione della Rome future week, nasce dalla Strategia dell'Ue sui diritti delle vittime, che mira a garantire che i diritti fondamentali di tutte le vittime di reato siano promossi e tutelati. La Commissione è attualmente impegnata nel prolungamento di questa strategia anche per il prossimo mandato.

"I crimini possono avere effetti profondi e duraturi sulle vittime -afferma Michael McGrath, commissario europeo per la Democrazia, la Giustizia, lo Stato di diritto e la Tutela dei consumatori-. Queste devono essere ascoltate, sostenute e trattate con rispetto ed equità durante tutto il loro percorso all’interno del sistema di giustizia penale. Ciò richiede una legislazione e delle politiche solide, insieme al coinvolgimento attivo della società nel suo complesso, per garantire che i diritti delle vittime siano effettivamente tutelati nella pratica. La campagna 'Tieni gli occhi aperti' mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sui diritti delle vittime e a incoraggiare i cittadini a costruire una comunità solidale attorno alle persone colpite. In definitiva, rimanere vigili e promuovere la consapevolezza sono passi importanti verso il rafforzamento della protezione, del sostegno e della giustizia per tutte le vittime".

Prima di lanciare la campagna, la Commissione europea ha condotto in Italia uno studio coinvolgendo giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni per valutare il livello di consapevolezza e conoscenza dei diritti delle vittime, e per comprendere il grado di informazione sui servizi di assistenza e sulle possibilità di denunciare i reati. Lo studio ha rivelato che il 36% degli intervistati in Italia non sa o non è sicuro che le vittime di reati siano tutelate nell'Ue da diritti specifici, mentre il 12% dichiara di non conoscere affatto questi diritti. Per questo motivo, la campagna contribuisce a rafforzare la consapevolezza e la conoscenza che le vittime e i loro amici e familiari hanno dei propri diritti quando subiscono un reato, oltre a come accedere a forme di sostegno specifiche. Lo stesso studio mostra che il 91% degli intervistati consiglierebbe alle vittime di rivolgersi a servizi di assistenza professionali.

La campagna 'Tieni gli occhi aperti' mira a creare un ambiente in cui le vittime di reati si sentano al sicuro, comprese e sostenute. La campagna punta quindi non solo a sensibilizzare l’opinione pubblica sui diritti delle vittime, ma anche a fornire un elenco di organizzazioni specializzate a cui le vittime possono rivolgersi per ricevere sostegno. Adotta un approccio a 360 gradi, che comprende la sfida 'Occhi aperti', oltre a campagne a pagamento sui social media, partnership con i media e attività di sensibilizzazione, collaborazioni con influencer e coinvolgimento delle parti interessate.

Tutte le informazioni sui reati, sui diritti delle vittime e sugli organismi di supporto attivi in Italia sono disponibili all'indirizzo https://victims-rights.campaign.europa.eu/it/country/italy.