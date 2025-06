Rotocalco n° 22 del 4 giugno 2025

Giovani: a Roma la ‘Maratona Bullismo’, una giornata di confronto sul fenomeno; I Concerti della Speranza: musica e disabilità in scena al Teatro dei Ginnasi di Roma; Sostenibilità e risparmio al centro della casa degli italiani, il futuro dell’abitare spiegato da Leroy Merlin; Difendere la democrazie da interferenze straniere: la nuova sfida della Commissione Europea; Presentato “Muoviti Italia”, il progetto per riformare la mobilità on-demand in Italia; Per la prima volta in Sicilia, le opere di Elliot Erwitt alla Fondazione Federico II; AI, il ritardo accumulato in Europa rischia di danneggiare le imprese; Lavoro: FonARCom protagonista al Festival di Genova tra etica e Ai; Cosmetici: nasce il nuovo brand Syoss by Palette; Roma: inaugurata la Cantina dello storico ristorante Alfredo alla Scrofa .