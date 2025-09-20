circle x black
Ruba auto mascherato da Gigi D'Alessio, arrestato 26enne

I carabinieri di Castellammare di Stabia lo hanno bloccato dopo un inseguimento

Carabinieri (Fotogramma)
20 settembre 2025 | 09.18
Redazione Adnkronos
Ruba auto mascherato da Gigi D'Alessio per ingannare le telecamere, ma viene bloccato e arrestato dai carabinieri dopo un inseguimento. Il 26enne, pugile stabiese, è stato arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Castellammare di Stabia proprio durante uno dei concerti del cantante.

La scorsa notte una pattuglia ha incrociato il 26enne in via Motta Casa dei Miri mentre indossava un passamontagna a bordo di un'auto rubata con targa alterata. Dopo l’inseguimento, in via Cupa Varano, il giovane ha abbandonato l'auto e tentato la fuga a piedi ma quando è stato raggiunto ha colpito i carabinieri sfruttando le sue doti da pugile professionista. Dopo la colluttazione, è stato bloccato.

Nella sacca che portava nella Jeep rubata poco prima c'erano arnesi per lo scasso e 3 maschere di Gigi D’Alessio, utilizzate verosimilmente durante i furti per ingannare le telecamere. Il 26enne dovrà rispondere di riciclaggio, ricettazione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’auto è stata restituita al legittimo proprietario.

