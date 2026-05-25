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Salerno, De Luca sindaco per la quinta volta: "Voto che mi riempie di orgoglio, al lavoro senza respiro"

L'ex governatore della Campania assicura: "Mi impegno a realizzare fino in fondo il programma di rilancio della città che abbiamo proposto"

Vincenzo De Luca - Ipa - Ipa
Vincenzo De Luca - Ipa
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25 maggio 2026 | 20.27
Redazione Adnkronos
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Eletto sindaco di Salerno al primo turno per la quinta volta. Vincenzo De Luca con le percentuali che a spoglio ancora in corso lo danno oltre il 57% festeggia per il risultato clamoroso delle elezioni amministrative. "Ringrazio di cuore i miei concittadini per un voto importante, che conferma, ancora una volta, la solidarietà, il sostegno e l’affetto che mi hanno sempre concesso. È un voto che mi riempie d’orgoglio e mi emoziona, per il quale esprimo la mia più profonda gratitudine e mi impegno a realizzare fino in fondo il programma di rilancio della città che abbiamo proposto", scrive sul suo profilo Facebook.

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"Ringrazio affettuosamente tutti i nostri candidati per il loro impegno appassionato, in una battaglia non semplice. Da domani saremo al lavoro per la nostra comunità, in maniera concreta, senza respiro", si chiude il messaggio di De Luca.

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De Luca Salerno amministrative
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