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Salute, Tonon (UniBo): "Cervello adolescenti più vulnerabile a dispositivi tecnologici"

‘Alterazioni molto più profonde e potenzialmente irreversibili della struttura di regioni chiave dell’organo’

Caterina Tonon - Adnkronos
Caterina Tonon - Adnkronos
02 luglio 2026 | 16.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Sono sempre più numerosi gli studi scientifici che convergono nel dimostrare che il cervello degli adolescenti è particolarmente vulnerabile all'esposizione incontrollata e all'uso dei dispositivi tecnologici”. Lo ha detto Caterina Tonon, professoressa di Scienze biomediche e neuromotorie all’università di Bologna, all’evento ‘La salute mentale dei giovani nell’era degli algoritmi. Una sfida per famiglia, scuola e società’, organizzato al Centro studi americani a Roma. L'appuntamento si inserisce all'interno del Bridge Health & Science, coordinato dalla senatrice Beatrice Lorenzin.

In che modo l’esposizione ai dispositivi tecnologici influisce sulla salute del cervello? “Le alterazioni che si possono osservare non sono solo funzionali nella comunicazione tra i diversi circuiti cerebrali che governano gli aspetti cognitivi e le emozioni - spiega l’esperta - ma sono riscontrabili anche delle alterazioni molto più profonde e potenzialmente irreversibili della struttura di regioni chiave di questo organo”, conclude.

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Algoritmi cervello adolescenti dispositivi tecnologici salute mentale giovani algoritmi
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