circle x black
Cerca nel sito
 

Sanità, Cenci (Eikon): "Calo nell’uso delle app per salute, perso ciò che si era costruito con Covid"

Cristina Cenci, Senior Partner Eikon Strategic Consulting Italia
Cristina Cenci, Senior Partner Eikon Strategic Consulting Italia
18 novembre 2025 | 14.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“C’è una sorta di abbandono digitale nell’utilizzo di app e dispositivi per il proprio benessere e la propria salute”.

Lo dichiara Cristina Cenci, Senior Partner Eikon Strategic Consulting Italia, commentando i risultati della ricerca ‘Salute, benessere e sostenibilità’, presentata da Eikon in occasione dell’evento di apertura della Social Sustainability Week in corso oggi a Palazzo dell’Informazione a Roma, secondo cui il 54% degli intervistati non usa app e dispositivi per il proprio benessere e salute. "È una sorpresa, nel senso che sembra che si sia perso tutto ciò che si era costruito con il Covid in termini di accelerazione digitale. Stiamo perdendo la risorsa digitale come risorsa chiave nella costruzione dei percorsi di cura”, aggiunge Cenci.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
salute benessere sostenibilità app dispositivi
Vedi anche
News to go
Telemarketing, dal 19 novembre stop a chiamate commerciali da finti cellulari italiani
Stati generali salute Lazio, Rocca: “Programmare insieme il futuro”
Stati generali salute Lazio, Schillaci: "Allenza con regioni per aumentare prevenzione" - Video
News to go
Bonus elettrodomestici, click day il 18 novembre: come richiederlo
Bove: "La mia condizione fisica migliora e voglio tornare a giocare il prima possibile" - Video
Roma, Verdone sindaco per un giorno: "Roberto, oggi ti comando" - Video
Roma, assessore sardo inciampa e sfonda vetrata di Sironi al Mimit: ecco il momento della caduta - Video
La Russa scaramantico: "Scudetto Inter? Tiè" - Video
Italia, La Russa a Gattuso: "Non si può dire 'vergogna' a uno spettatore che fischia" - Video
Sanremo, Jovanotti: "Quest'anno non ci sarò. Conduttore? Solo con Fiorello" - Video
Formula 1, Benetton: "Un rientro nel circus? Niente di concreto, ma attenti a sport" - Video
Proteste pro Gaza prima di Italia-Israele, Piantedosi: "Per Amnesty violazioni a corteo Udine? Pietoso rovesciare verità" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza