Anche gli influencer scioperano per Gaza: "Oggi non pubblichiamo contenuti"

Sui social lo 'Sciopero della divulgazione e degli influencer'

Il dottor Claudio Olivieri, Francesca Fiore e Sarah Malnerich di 'Mammadimerda' e Pediatra Carla - Instagram
22 settembre 2025 | 13.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 4 minuti

Oggi sui social meno post, meno Stories, meno interazioni. Tanti utenti dei social network, con più o meno seguito, hanno deciso di partecipare anche virtualmente allo sciopero generale in solidarietà con Gaza che ha già bloccato il Paese tra stop a treni, trasporti e scuole. "Questo profilo - si legge in molte Stories su Instagram - aderisce allo sciopero generale del 22 settembre in protesta della grave situazione di Gaza. Per l'intera giornata del 22 settembre 2025 non sarò online e non pubblicherò contenuti di alcun genere, né interagirò con altri contenuti e/o profili". Mentre in altri casi si parla di 'Sciopero della divulgazione e degli influencer': "Il 22 settembre tutti i profili social sono invitati a: parlare di Gaza oppure semplicemente uno schermo nero oppure non postare nulla".

Tra chi ha deciso di partecipare ci sono alcuni dei pediatri più noti sui social network, con centinaia di migliaia di follower, tra cui Pediatra Carla, Claudio Olivieri e Valentina Paolucci. Ma ci sono anche tanti influencer che si interessano di altro (dalla casa al make up, dal cinema allo sport fino all'alimentazione e la cucina) come Valentino Bisegna, Carlotta Manni, Carlotta Manni (alias @cucinabotanica), Giorgia Fumo, Mammadimerda, Alessia Meucci, Gaia Spizzichino, Camilla Mendini, Azzurra Spreafico, Violetta Rocks, Francesca Mittoni.

