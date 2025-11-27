circle x black
Caltagirone, Milleri e Lovaglio indagati a Milano per Mps-Mediobanca

Da quanto si apprende, l'iscrizione è avvenuta nei mesi scorsi

27 novembre 2025 | 15.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L’imprenditore Francesco Gaetano Caltagirone, il presidente di Luxottica e della controllante lussemburghese Delfin sarl Francesco Milleri e l'amministratore delegato di Monte dei Paschi di Siena, Luigi Lovaglio, sono indagati dalla Procura di Milano per le ipotesi di reato di aggiotaggio e di ostacolo alle autorità di vigilanza per aver - secondo gli inquirenti - concordato l’Ops-Offerta pubblica di scambio da 13,5 miliardi di euro (accolta in Borsa dal 62% di adesioni) con la quale Monte dei Paschi di Siena, di cui il governo era il primo azionista, tra gennaio e ottobre 2025 ha conquistato il controllo di Mediobanca, a sua volta prima azionista di Generali. L'anticipazione del sito del Corriere.it viene confermato all'Adnkronos. Da quanto si apprende, l'iscrizione è avvenuta nei mesi scorsi.

