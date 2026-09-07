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Sciopero dei treni, stop di 24 ore da questa sera: disagi, cancellazioni e fasce garantite

La protesta inizierà alle 21.18 di oggi, lunedì 7 settembre e si protrarrà fino a domani, martedì 8 settembre

Sciopero dei treni, repertorio - Foto Adnkronos
Sciopero dei treni, repertorio - Foto Adnkronos
07 settembre 2026 | 06.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La circolazione ferroviaria sarà pesantemente condizionata dallo sciopero nazionale del gruppo Fs che inizierà alle 21.18 di oggi, lunedì 7 settembre, fino alle 21 di domani, martedì 8 settembre. Possibili disagi già nelle ore precedenti e oltre il termine dell'agitazione sindacale, una fascia temporale ampia che potrà tradursi in cancellazioni diffuse, ritardi e modifiche di percorso lungo tutta la rete.

Regionale, attive solo le fasce di garanzia

Nel trasporto regionale, informa Trenitalia, sono stati istituiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione: dalle 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle 21 dei giorni feriali, dalle ore 7 alle ore 10 e dalle 18 alle ore 21 dei giorni festivi. Nel resto della giornata la circolazione potrà subire variazioni significative, motivo per cui Trenitalia invita i viaggiatori a informarsi prima di mettersi in viaggio.

Come chiedere il rimborso

L'agitazione sindacale, informano da Trenitalia, può comportare modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione. I passeggeri che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero fino all'ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce e fino alle ore 24 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali. In alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti.

Dove trovare gli aggiornamenti in tempo reale

Le informazioni aggiornate su collegamenti, treni attivi e servizi disponibili saranno consultabili tramite l’App Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito trenitalia.com, i canali social e web del gruppo FS, il numero verde gratuito 800892021, oltre che nelle biglietterie, negli uffici assistenza, ai self‑service e presso le agenzie di viaggio.

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