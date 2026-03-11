Giornata difficile oggi, mercoledì 11 marzo per chi viaggia in treno: è in corso uno sciopero nazionale che coinvolge il personale della compagnia ferroviaria Italo (Nuovo Trasporto Viaggiatori). La protesta, proclamata dal sindacato Uiltrasporti, durerà otto ore, dalle 9:01 alle 16:59, e potrebbe causare ritardi, cancellazioni o modifiche di orario su diverse tratte dell’alta velocità.

La mobilitazione riguarda esclusivamente i lavoratori di Ntv, l’azienda che gestisce i treni Italo. Di conseguenza, i servizi di Trenitalia — compresi Frecciarossa e altri collegamenti — non sono coinvolti e continueranno a circolare regolarmente.

Le ragioni della protesta

Alla base dello sciopero ci sono rivendicazioni sindacali legate alle condizioni di lavoro e alla retribuzione del personale. Uiltrasporti chiede infatti migliori tutele contrattuali e salari più adeguati per i dipendenti della società ferroviaria privata.

Secondo quanto comunicato dall’azienda, durante le otto ore di astensione dal lavoro alcuni treni saranno comunque garantiti, mentre altri potranno subire modifiche limitate, soprattutto negli orari di arrivo o partenza. I viaggiatori sono invitati a controllare lo stato del proprio treno prima di mettersi in viaggio.

Settimana difficile per i trasporti

Lo sciopero di oggi si inserisce in una settimana particolarmente complicata per il settore dei trasporti in Italia. Nei giorni scorsi si è già svolto uno sciopero generale e altre mobilitazioni sono previste nelle prossime settimane, tra ferrovie, trasporto pubblico locale e settore aereo.

Per molti pendolari e viaggiatori, dunque, la giornata di oggi rappresenta un nuovo banco di prova per la mobilità nazionale, con la necessità di verificare in tempo reale eventuali variazioni dei collegamenti ferroviari e pianificare con attenzione gli spostamenti.