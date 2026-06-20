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Crotone, scontro tra due auto e cavalli vaganti: morta una donna

Il grave incidente nella notte sulla Statale 107 a Caccuri, in provincia di Crotone

L'arrivo dell'ambulanza - IPA
L'arrivo dell'ambulanza - IPA
20 giugno 2026 | 10.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Grave incidente nella notte sulla Statale 107 a Caccuri, in provincia di Crotone. Oggi, sabato 20 giugno, una donna è morta nell'impatto tra due auto, che ha visto anche il coinvolgimento di cavalli vaganti nei pressi della carreggiata. Al loro arrivo, i vigili del fuoco hanno constatato la presenza sul posto di un cavallo deceduto, mentre altri due esemplari si aggiravano liberi nelle vicinanze. La donna, rimasta incastrata tra le lamiere di una delle due vetture, è stata estratta dall'abitacolo, ormai priva di vita. Il conducente della stessa auto e le due persone a bordo dell'altro veicolo, rimasti feriti nell'impatto, sono stati affidati alle cure del personale sanitario del 118 per il successivo trasferimento nelle strutture ospedaliere competenti.

Sì è, inoltre, proceduto al recupero in sicurezza dei due cavalli vaganti e alla rimozione della carcassa dell'animale deceduto dall'asfalto attraverso l'impiego di un'autogrù. Sul posto carabinieri, Polizia Stradale, 118 e il medico legale.

La Polizia Stradale ha disposto la chiusura totale al traffico della Ss 107 dalle 23.30 del 19 giugno alle 5.30 del giorno successivo per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. L'intervento dei vigili del fuoco si è concluso alle 5.40 circa.

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Crotone Caccuri incidente auto cavalli donna morta incidente
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