Scontro frontale tra moto a Pisa, morti due ragazzi di 16 e 17 anni

Secondo una prima ipotesi investigativa, stavano probabilmente effettuando alcune evoluzioni acrobatiche quando durante le manovre si sono scontrati frontalmente

Rilievi della polizia, immagine d'archivio (Fotogramma)
20 settembre 2025 | 11.37
Redazione Adnkronos
E' di due ragazzi morti, un 17enne e un 16enne, il bilancio definitivo dell'incidente tra due moto che si era verificato nel pomeriggio di mercoledì 17 settembre a Pisa, nella zona industriale.

Il 17enne era morto poco dopo l'arrivo in ospedale, mentre il 16enne era stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva in condizioni gravissime e ieri sera, venerdì 19 settembre, i medici hanno avviato l'accertamento di morte cerebrale, dichiarata poi nella notte. La famiglia del ragazzo di 16 anni, con il nullaosta della procura minorile che ha aperto un'indagine, ha autorizzato l'espianto degli organi.

Per ricostruire la dinamica dell'incidente, gli inquirenti, oltre ad ascoltare le testimonianze di altri giovani presenti al momento dell'impatto tra le due moto, stanno visionando le telecamere di videosorveglianza della zona e stanno controllando il canale YouTube che era stato aperto da una delle due giovani vittime. Secondo una prima ipotesi investigativa, i due ragazzi in sella alle moto stavano probabilmente effettuando alcune evoluzioni acrobatiche quando durante le manovre si sono scontrati frontalmente.

