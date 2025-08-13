circle x black
Scozia, 30enne di Teramo muore in albergo a Edimburgo: era andato per concerto Oasis

Il giovane si stava preparando per raggiungere lo Scottish Stadium quando ha avuto il malore. Inutili i tentativi di rianimazione degli amici

13 agosto 2025 | 19.18
Redazione Adnkronos
Alessandro Croce, 30 anni, dentista di Teramo è morto improvvisamente nella stanza d’albergo in cui alloggiava a Edimburgo dove si trovava con un gruppo di amici per assistere al concerto degli Oasis. Il giovane si stava preparando per raggiungere lo Scottish Stadium quando ha avuto il malore. Inutili i tentativi di rianimazione degli amici e dei sanitari scozzesi: per Alessandro non c’è stato nulla da fare.

Figlio del noto dentista Paolo Croce e della preside dell’Istituto Zoli di Atri, Paola Angeloni, era molto conosciuto e stimato in città. La sua scomparsa ha scosso profondamente le comunità di Teramo, Atri e Bellante, i cui sindaci si dicono accanto alla famiglia in un momento di così profondo dolore. Secondo le prime informazioni il giovane avrebbe avuto una crisi cardiaca.

