Scritte contro Resistenza lungo percorso manifestazione studentesca antifascista, lo sdegno del minisindaco

Scritte contro la Resistenza e croci celtiche sono comparse lungo il percorso della manifestazione studentesca antifascista in diverse zone di Ostia. "Atti vili e incivili", ha commentato il presidente del municipio X, Mario Falconi, che "rappresentano un’offesa alla memoria dei tanti uomini e donne che hanno sacrificato la propria vita per la libertà e la democrazia del nostro Paese. In un momento storico in cui la libertà e la pace sono messe in serio pericolo da derive autoritarie in diverse parti del mondo, è nostro dovere ribadire con forza i valori dell’antifascismo e della Resistenza".

"Il municipio X è e resterà sempre un territorio antifascista, impegnato nella difesa dei principi costituzionali e nella promozione della memoria storica - ha ribadito - Esprimo solidarietà all’Anpi, agli studenti e a tutti i cittadini che hanno partecipato alle commemorazioni del 25 aprile, riaffermando l’importanza della memoria e dell’impegno civile. Auspico che le autorità competenti individuino al più presto i responsabili e che vengano adottate tutte le misure necessarie per prevenire simili episodi in futuro. Il nostro impegno per la legalità, la democrazia e la convivenza civile non verrà mai meno".