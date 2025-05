Scuola: 1.200 studenti italiani protagonisti del progetto 'A scuola d’impresa'

Memoria d’impresa e competenze trasversali: 1.200 studenti italiani protagonisti del progetto 'A scuola d’impresa'. Un’iniziativa gratuita e certificata Pcto promossa da Museimpresa, Liuc - Università Cattaneo e Archivio del cinema industriale per l’anno scolastico 2025/26. Con oltre 1.200 studenti coinvolti e più di 40 musei e archivi aziendali attivati, si avvia alla conclusione l’edizione 2024/25 del progetto 'A scuola d’impresa', promosso da Museimpresa, Liuc – Università Cattaneo e l’Archivio del cinema industriale e della comunicazione d’impresa.

Un percorso didattico innovativo, che coniuga formazione online, esperienze in presenza e project work per avvicinare i giovani alla cultura d’impresa italiana e al suo patrimonio documentale e produttivo. L’iniziativa, rivolta agli studenti del triennio delle scuole secondarie di II grado di ogni indirizzo, sarà attivata anche per l’anno scolastico 2025/26. Un ponte tra scuola, impresa e patrimonio industriale. Il progetto nasce dalla sinergia tra tre realtà d’eccellenza: Museimpresa, l’associazione che riunisce oltre 150 musei e archivi aziendali italiani; Heritage Hub – Liuc, centro di ricerca dedicato al rapporto tra memoria e impresa; L’Archivio del cinema industriale, attivo nella conservazione e valorizzazione dei documenti legati alla comunicazione d’impresa.

Il percorso è certificato Pcto (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) e si compone di due fasi: una teorica online, basata su contenuti multimediali asincroni ospitati sulla piattaforma formazione.cinemaindustriale.liuc.it; una esperienziale in presenza, che prevede visite guidate a musei o archivi aziendali, incontri con professionisti del settore e la realizzazione di un project work di gruppo. Competenze trasversali, orientamento e soft skill. Oltre a trasmettere nozioni storiche e culturali, il percorso si distingue per l’approccio interdisciplinare e orientativo: i partecipanti sviluppano capacità di analisi, storytelling, comunicazione visiva e progettazione. Le attività valorizzano la dimensione del lavoro collaborativo, e portano i ragazzi a confrontarsi con la realtà delle imprese italiane attraverso le loro memorie materiali e immateriali.

I progetti finali spaziano da graphic novel a podcast, da contenuti per i social media a schede museali multilingue, da eventi promozionali a installazioni digitali: tutti strumenti che raccontano l’impresa come fatto culturale, sociale ed economico. Iscrizioni gratuite fino a esaurimento posti. Il corso è gratuito, con una durata complessiva di 25 ore certificate (riconoscibili ai fini Pcto dal Cared – Centro di Ateneo per la Ricerca Educativo-didattica e l’Aggiornamento) e si svolge tra novembre e maggio.