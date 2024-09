Una scuola a prova di virus respiratori. "Vengo spesso al mercatino rionale, luogo della socialità, dove incontro tante amiche e amici come ciascuno di noi fa nella normalità. Nei prossimi giorni riapriranno le scuole, un altro grande luogo della socialità. Sono anni che parliamo della necessità della ventilazione meccanica controllata per evitare che i bambini durante l'inverno siano costretti ad indossare i cappotti perché bisogna tenere le finestre aperte delle aule. Abbiamo un progetto e sono convinto che quest'anno avremo la ventilazione meccanica controllata nelle scuole. Dobbiamo essere ottimisti". Così il direttore della Prevenzione del ministero della Salute in un video sui social.